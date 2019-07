Rattenscharfes Abenteuer A Rat's Quest angekündigt

A Rat's Quest ist ein Abenteuerspiel, das von der Tragödie rund um Romeo und Julia inspiriert wurde. Die Ratte Mat ist der Protagonist dieses Titels und er versucht seine geliebten Maus Nat zu befreuen. Die wird nämlich als Haustier gehalten und wir wollen gemeinsam in die Freiheit fliehen. Solch eine Flucht ist für zwei Nagetiere aber nicht ganz leicht, der Entwickler weist darauf hin, dass wir unterwegs nützliche Gegenstände finden und Rätsel lösen müssen.

Das Spiel des mexikanischen Studios The Dreamerians bietet in drei Kapiteln eine Geschichte über Liebe, Freundschaft und das Einhalten von Versprechen. Darüber hinaus können wir bekannte Plattforming-Elemente erwarten, Stealth wird ebenfalls ein Bestandteil der Erfahrung sein. Offenbar wird es in A Rat's Quest verschiedene Perspektivwechsel geben, die Präsentation bleibt also nicht die gesamte Länge des Spiels über auf einem Niveau.

Auf den ersten Blick erinnert der Titel natürlich an Ghost of a Tale, allerdings behält sich dieses Spiel seine Größenverhältnisse, da wir die Welt aus den Augen der beiden winzigen Mäuse erleben. Interessanterweise ähnelt Mat den Figuren der Pixar-Animation, während sich Tilo im Action-Rollenspiel von SeithCG tatsächlich als echte Maus präsentierte. A Rat's Quest erscheint 2021 auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.