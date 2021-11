Rätsel-Plattformer Unbound: Worlds Apart zaubert sich im Februar auf Playtation- und Xbox-Konsolen

HQ

Alien Pixel Studios' kreativer 2D-Plattformer Unbound: Worlds Apart erscheint im Februar 2022 auf Playstation- und Xbox-Konsolen. Zuerst (am 9. Februar) steht die Veröffentlichung des Spiels auf PS4 und PS5 bevor, anschließend folgen die Xbox-Formate One und Series am 11. Februar. Hersteller Perp Games möchte wohl sogar den Vertrieb von physischen Formaten gewährleisten, aber nähere Infos gibt es dazu noch nicht.

Unbound: Worlds Apart ist eine Mischung aus Plattforming-Abenteuer mit Rätselmechaniken, die sich zum Beispiel um Gravitation, das Schrumpfen von Dingen oder um Portale drehen. Die Karte nutzt eine Metroidvania-Struktur und sie bietet uns genügend Spielraum zur Jagd nach Geheimnissen. Der Titel wurde am 7. Juli auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht - unten seht ihr eigenes Gameplay aus diesen Versionen.