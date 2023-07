Ratchet & Clank: Rift Apart wurde für Steam Deck verifiziert

HQ

Gestern wurde Ratchet & Clank: Rift Apart endlich auf dem PC veröffentlicht, nachdem es exklusiv für PlayStation 5 war, seit es vor etwas mehr als zwei Jahren zum ersten Mal auf den Markt kam. Aber als ob es nicht genug wäre, die neueste Reise des intergalaktischen Duos endlich auf eurem Computer zu erleben, können wir nun auch verkünden, dass Rift Apart auch für das portable Steam Deck verifiziert wurde.

In der Praxis bedeutet dies, dass Ratchet & Clank: Rift Apart nun volle Unterstützung für die Steuerung von Steam Deck und eine Grundauflösung von 720p und 30 fps hat. Für die Festplatte ist es jedoch eine anspruchsvolle Geschichte, da die Dateigröße des Spektakels volle 75 GB beträgt, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, auf der billigsten 64-GB-Version des Steam Deck zu spielen, ohne vorher eine umfangreiche SD-Karte zu kaufen.

Begibst du dich an diesem Wochenende auf ein tragbares Weltraumabenteuer?