Ratchet & Clank: Rift Apart lädt Welten in "unter einer Sekunde"

Ratchet & Clank: Rift Apart ist eines der Spiele, die Insomniac Games derzeit als Erstanbieter-Studio von Sony für die Playstation 5 produziert. Das Studio hat großes Interesse daran, uns zu zeigen, was die zusätzliche Leistung der neuen Next-Gen-Plattform leisten kann. Auf der Gamescom haben wir letzte Woche erst einen ausführlichen Ausschnitt aus dem Spiel gesehen, das uns in Sekundenbruchteilen durch Teile des Levels katapultiert. Das Abenteuer soll ein Multiversum kohärenter Dimensionen in sich vereinen, die mit unterschiedlichen Regeln, Feinden, Waffen und Ressourcen auftreten.

All das werde laut dem Game Director Mike Daily in weniger als einer Sekunde geladen. Er teilte der Washington Post mit, dass das Laden einer neuen Welt ziemlich augenblicklich erfolge: "Eines der coolen Dinge daran ist, dass es immer noch Live-Gameplay ist, in dem ihr euren Charakter kontrollieren könnt. Alle diese Welten, durch die ihr während dieser Sequenzen reist, sind echte, vollständig ausgearbeitete Welten, in denen ihr einfach stoppen und spielen könnt [...]. Sie laden in unter einer Sekunde."