Ratchet & Clank: Rift Apart ist fertig und startbereit

In genau vier Wochen, am 11. Juni, erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart. Insomniac Games bestätigte am Abend, dass sie ihrem neuesten Spiel den Goldstatus verliehen haben. Das bedeutete früher mal, dass die Entwicklung somit abgeschlossen ist und das Spiel nun in den Druck wandert, um rechtzeitig in vollendeter Form im Laden zu stehen. Dass uns in einem Monat ein Day-1-Patch erwartet, ist allerdings nicht ausgeschlossen, sondern eher etwas, das man erwarten sollte. Auf Twitter haben die Entwickler diesen Anlass jedenfalls mit einem kleinen Video gefeiert, das Trophäenjäger sicher das Herz aufgehen lässt. In unserer neuen Vorschau verraten wir euch mehr über das Spiel.