Ratchet & Clank: Rift Apart ist das neueste PS5-Spiel, das einen langsamen PC-Start hat

Als Sony-Exklusivtitel zum ersten Mal ihren Weg auf den PC fanden, erwiesen sich Spiele wie God of War, Horizon Zero Dawn und Marvel's Spider-Man als große Erfolge und zogen bei der Veröffentlichung Zehntausende von Spielern an. Im Laufe der Zeit scheint die Magie jedoch etwas zu verblassen.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist das neueste Spiel, das von Sony exklusiv auf den PC-Markt gebracht wurde, aber es scheint, dass nur wenige an dem Spiel interessiert sind, da es laut SteamDB eine Spitzenspielerzahl von 8.757 hatte. Dies ist die drittniedrigste Spielerzahl bei einem PlayStation Steam-Start, übertroffen nur von Sackboy: A Big Adventure und Returnal.

Bei soliden Kritiken ist es ein bisschen verwunderlich, warum sich die Spieler nicht darum bemühen, das neueste Ratchet &; Clank-Spiel in die Hände zu bekommen. Aber aus irgendeinem Grund scheint es, dass PC-Benutzer einfach nicht so sehr an dem Action 3D Platformer interessiert sind.

