Ratchet & Clank: Rift Apart gibt euch eine ultimative Crossover-Maschine an die Hand

Die Veröffentlichung von Ratchet & Clank: Rift Apart ist nicht mehr weit weg, was man unter anderem daran erkennt, dass seit kurzem viele Clips und Eindrücke vom Spiel durch das Netz geistern (unsere Kritik ist auch ganz frisch erschienen). Insomniac Games hat selbst eine Serie von Videoclips mit Einblicken in den 3D-Plattformer geteilt und uns auf diesem Weg auf eine kleine Besonderheit aufmerksam gemacht.

Auf Twitter präsentieren sie die Knarre "Ryno 8", die im Laufe der Jahre in verschiedenen Ausgaben in den Ratchet-&-Clank-Spielen aufgetaucht ist. Im Gegensatz zu früheren Variationen wird dieses Ryno-Exemplar ein ziemlich erfrischendes Feature mitbringen, denn sie führt die Möglichkeit ein, Objekte aus anderen Playstation-Universen in Rift Apart herbeizurufen. Insomniac teilte keine genauen Details zu den Einschränkungen der Ryno-Waffe mit, doch das beigefügte kurze Teaser-Video zeigt, wie ein Thunderjaw aus Horizon: Zero Dawn auf einen Roboter fällt und diesen plattwalzt.