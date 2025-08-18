Ratatan wird im September im Early Access debütieren

HQ

Viele von uns hatten gehofft, Ratatan bereits spielen zu können, da das Spiel ursprünglich für den 25. Juli als Early-Access-Veröffentlichungsdatum geplant war. Entwickler Ratata Arts entschied jedoch, dass es mehr Zeit brauchte, um sicherzustellen, dass das Spiel im richtigen Zustand und Ort war, und verschob das Spiel auf unbestimmte Zeit.

Dies hat sich inzwischen geändert, da jetzt Ratata Arts das neue Startdatum für Ratatan enthüllt hat. Uns wurde gesagt, dass die "Reise, die auf Kickstarter begann, am 19. September im Early Access erscheinen wird, endlich auf Steam zum Leben erweckt wird".

Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, was Ratatan ist, es ist ein geistiger Nachfolger von Patapon und wird als "Rhythmus-Roguelike-Actionspiel, das Rhythmusspiele und Side-Scrolling-Action kombiniert" beschrieben. Im Grunde genommen kann man sich darauf einstellen, gegen tonnenweise Feinde zu kämpfen, während man Angriffe und Bewegungen im Takt landet.