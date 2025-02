Ratatan scheint ein sehr würdiger Nachfolger von Patapon zu sein

HQ

Obwohl es nie ein kommerzieller Hit war, wissen wir, dass es viele gibt, die sich gerne an den skurrilen PSP-Hit Patapon (und seine Fortsetzungen) aus dem Jahr 2007 erinnern. Später in diesem Jahr ist sein Schöpfer Hiroyuki Kotani mit einer Art spiritueller Fortsetzung namens Ratatan zurück.

Während des gestrigen ID@Xbox Showcase konnten wir uns endlich etwas Gameplay von diesem seltsamen Spiel ansehen, das Koop für bis zu vier Personen unterstützt und dieses Mal auch Roguelike-Elemente enthält. Genau wie in Patapon steht rhythmusbasiertes Gameplay auf dem Menü, und Sie können es sich jetzt im Video unten ansehen.

Seien Sie darauf vorbereitet, mit bis zu den Ohren hochgezogenen Lippen in einem breiten Grinsen zu sitzen, denn Ratatan sieht so schön aus. Es wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.