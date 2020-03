Rasantes Actionspiel Exit the Gungeon auf Nintendo Switch verfügbar

Nintendos Online-Präsentation Indie World hat uns in dieser Woche eine kleine Überraschung beschert, die im Sturm der vielen Konsolen-Meldungen wirklich nicht untergehen muss. Die gefeierten Gungeon-Actionspiele haben mit dem Titel Exit the Gungeon einen neuen Ableger erhalten. Das Game setzt an die Ereignisse seiner Vorgänger an, ist aber wohl eher als Spin-Off zu verstehen. Ursprünglich wurde Exit the Gungeon bereits im Dezember für Apple Arcade angekündigt, ohne dabei weitere Plattformen zu nennen. Die jüngst veröffentlichte Version 2.0 ist vorübergehend exklusiv auf der Nintendo Switch erhältlich, wird später aber auch auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. 10 Euro zahlt ihr für den kleinen Spaß.

