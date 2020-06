Rasanter Herbsttermin für Dirt 5 bestätigt, neues Gameplay enthüllt

You're watching Werben

Codemasters hat am Abend das Erscheinungsdatum von Dirt 5 bestätigt. Das Studio wird das neue Kapitel der Rallye-Rennserie am 9. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen (weitere Neuigkeiten zu PS5 und Xbox Series X folgen). Worüber in dieser Ankündigung gesprochen wurde, war der Karrieremodus, der weitere Details erhalten hat. Das Studio versucht eine Rivalität zwischen jemandem namens Alex 'AJ' Janiček und einem unsympathischen Kerl namens Bruno Durand ("ein Veteran, der schnell zum Antagonisten des Spiels wird") aufzubauen. Vertont wird das Ganze von den beiden erfahrenen Synchronsprechern Troy Baker (AJ) und Nolan North (Bruno).

Laut dem Pressevertreter werden sich die Spieler in normalen Rennen Berechtigungen verdienen, mit denen sie Zugang zu einem großen Hauptereignis erhalten. Sobald diese Herausforderung bestanden wurde, schaltet sich das nächste Kapitel frei. Codemasters hat außerdem bestätigt, dass Dirt 5 Couch-Koop für bis zu vier Spieler anbieten wird. Die Zeit des schnellsten Rasers bestimmt über die Belohnungen für alle anderen, sodass jeder Teilnehmer Fortschritte erzielt.