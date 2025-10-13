Rares gestrichener Titel Everwild zeigte ich durchgesickerte Screenshots

HQ

Wenn große Projekte, an denen viele Menschen beteiligt sind, eingestellt werden, ist es oft nur eine Frage der Zeit, bis wir über Leaks mehr über den betroffenen Titel erfahren. Microsoft hatte in diesem Jahr zwei große Abschaltungen, und letzten Monat konnten wir Bilder von einem davon zeigen, nämlich Perfect Dark.

Nun hat Mp1st eine Reihe von frühen Bildern über einen ehemaligen Rare-Mitarbeiter aus dem anderen Spiel erhalten, Everwild, um genau zu sein. Obwohl sie sich noch in einem frühen Stadium befinden, sehen wir ein wenig unterschiedliche Umgebungen, sowohl mit Grün als auch mit etwas, das wie ein Tempel aussieht, sowie Menüs, die einige Hinweise darauf geben, wie es funktioniert haben könnte. Anscheinend hat Rare Daten von Sea of Thieves verwendet, um zu überprüfen, welche Konfigurationen die Leute am häufigsten verwenden, um alles zu optimieren.

Obwohl auch Rare von Entlassungen betroffen ist, sind viele an Bord geblieben, was darauf hindeutet, dass sie stattdessen an etwas anderem arbeiten. Wie immer ruhen die Hoffnungen auf Banjo-Kazooie und Killer Instinct, aber es könnte natürlich auch etwas völlig Neues werden - oder warum nicht eine Fortsetzung von Sea of Thieves.