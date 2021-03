Rare-Entwickler: Everwild ist etwas, "das die Welt noch nie gesehen hat"

You're watching Werben

Rare (zuletzt Sea of Thieves) kündigte 2019 ein neues Spiel an, war in den letzten zwei Jahren aber nicht in der Lage, uns genau zu verstehen zu geben, was Everwild eigentlich werden soll. Der Lead Designer des Projekts, James Blackham, hat nun sein Linkedin-Profil mit einigen Kommentaren zum Spiel geschmückt, die nicht gerade dabei helfen, uns eine genauere Vorstellung zu geben. Er verspricht nur, dass "sich bei Rare etwas Einzigartiges zusammenbraut" und fügt hinzu, dass "es etwas [sei], das die Welt noch nie zuvor gesehen [habe]". Na da sind wir mal gespannt...