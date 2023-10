Rare und Playground führen Großbritanniens beste Arbeitgeber in der Spielebranche an

HQ

Die Liste der besten Arbeitgeber in Großbritannien im Gaming-Bereich für 2023 wurde jetzt von Gamesindustry.biz veröffentlicht. Die Liste würdigt 25 einzelne Unternehmen, die sich über drei Kategorien (große, mittlere und kleine) erstrecken und viele ikonische Namen feiern.

Bei den großen Unternehmen besteht dies aus vier Organisationen: Playground Games, Rare, Sports Interactive und NaturalMotion Games. Was die mittelständischen Unternehmen betrifft, so erkennt die Liste an; PlayStation London Studio, Roll7, Playtonic Games, Wushu Studios. Trailmix Games, Atomhawk, Hutch, Bulkhead, Expression Games, D3T + Coconut Lizard, und Electric Square/Lively. Schließlich besteht die Liste der kleinen Unternehmen aus: ICO Partners, Indigo Pearl, Maverick Games, ustwo games, Snap Finger Click, Mojiworks, Ripstone, Lighthouse Games und Fuse Games Limited.

Darüber hinaus wurden eine Reihe weiterer Auszeichnungen vergeben, wobei Rocksteady, Rare, ustwo games, nDreams, PlayStation London Studio und Red Kite Games' Simon Iwaniszak alle aus unterschiedlichen Gründen gefeiert wurden.

Schließlich wurde Gina Jackson für ihre Bemühungen, Frauen in Videospielen das ganze Jahr über zu unterstützen, mit dem G Into Gaming Award ausgezeichnet.