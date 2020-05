Rare setzt bei Everwild auf Live-Service-Modell

Letztes Jahr stellte uns Rare ihr nächstes Projekt vor, ein Abenteuer für die Xbox Series X namens Everwild. Wir haben in der initialen Präsentation nur sehr wenig über das Spiel erfahren, da es sehr früh in der Entwicklung vorgestellt wurde. Mittlerweile konnte das britische Studio einige Bestandteile des Titels weiter ausbauen, obwohl diese Ideen noch immer nicht finalisiert wurden.

Microsoft hat die Markenschutzrechte des Titels kürzlich mit neuen Informationen aktualisiert und dort den Term "SaaS" oder eben "Software as a Service" (Software/Spiel als Dienstleistung) registriert. Das wird bedeuten, dass Rare mit diesem Projekt ein sogenanntes Live-Service-Spiel anstrebt - ein Game, das ständig aktualisiert wird und über viele Jahre hinweg kontinuierlich mit neuen Inhalten erweitert werden soll. Mit Sea of ​​Thieves hat Rare in diesem Bereich bereits einige Erfahrungen gesammelt und offenbar Gefallen daran gefunden.