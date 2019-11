Rare: Sea of Thieves "wird noch immer von Millionen von Spielern" gespielt

Das britische Entwicklerstudio Rare hat uns kürzlich ihr neues Spiel Everwild vorgestellt, im gleichen Atemzug jedoch bestätigt, dass während der Produktion weiterhin an Sea of ​​Thieves gearbeitet wird. Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn das Game muss nach wie vor gefragt sein. Laut Rare gebe es noch immer "Millionen" begeisterter Freibeuter im bunten Piratenabenteuer, wie Eurogamer kürzlich erfuhr. Studiomanager Craig Duncan hat ihnen verraten, dass Rare aus diesem Grund noch viele weitere Inhalte für das Spiel geplant habe:

"[Wir] haben mit Sea of ​​Thieves eine super erfolgreiche, laufende Service-orientierte IP, an der noch immer Millionen von Menschen teilnehmen. Wir lieben die Community und wir lieben das Feedback, das wir erhalten. Wir fühlen uns wirklich gut mit den monatlichen Updates. Wir haben tatsächlich ein stärkeres zweites Jahr [in Sea of ​​Thieves] erlebt, als im ersten Jahr. Wir reden nicht wirklich viel über Zahlen, aber ich denke unser Dezember wird dieses Jahr stärker sein, als unser Dezember im letzten Jahr. [...] Unser Jubiläum brachte nicht nur neue Menschen in [das Spiel], sondern war auch ein großer Moment der Wiedereingliederung."

Die Anzahl der aktiven Spieler soll also weiter zunehmen, meint der Entwickler. Was haltet ihr von Sea of ​​Thieves und wann habt ihr zum letzten Mal gespielt?