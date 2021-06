Rare: Sea of Thieves sollte von Anfang an "Fluch der Karibik trifft Wind Waker und Goonies" sein

Sea of Thieves wird morgen ein interessantes Update erhalten, das sich an die Filmvorlagen der Fluch-der-Karibik-Reihe anlehnt. Disney hat den Entwicklern erlaubt, Inhalte aus dem verwegenen Franchise zum salzigen Open-World-Abenteuer hinzuzufügen. "A Pirate's Life" wird eine eigene Geschichte bieten, in der Captain Jack Sparrow und die Crew der Black Pearl in unbekannte Gebiete vordringen, um sich vielen Gefahren zu stellen. Um zu verstehen, wie es zu diesem aufregenden Crossover kam, sprachen wir mit Joe Neate, dem Executive Producer von Sea of Thieves.

„Wir haben [Disney] vor zwei Jahren auf der E3 2019 getroffen und sie haben sich tatsächlich an uns gewandt", sagte Neate. "Sie sagten wenn wir ein Spiel von Fluch der Karibik machen wollten, würden wir fünf Jahre damit verbringen [können], eines zu entwickeln. [Sie sagten auch, dass] wir im Grunde das Spiel gemacht haben, das sie gerne entwickelt hätten. Und sie waren große Fans von Sea of Thieves, sie [wussten Bescheid] und sprachen [genaue wie wir] darüber."

Neate fuhr fort: „Fluch der Karibik war [ein Teil] unseres ursprünglichen Projekt-Pitchs. Es war Pirates of the Caribbean, gekreuzt mit Wind Waker, gekreuzt mit den Goonies. Das alles war es schon immer und sollte es auch immer sein." Ihr könnt das A-Pirate's-Life-Update am Dienstag, dem 22. Juni, selbst spielen, falls ihr Sea of Thieves gekauft habt oder auf anderem Wege spielen könnt.