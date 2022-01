Rare plant 2022 noch viel mehr Live-Service für Sea of Thieves

HQ

2021 haben Freibeuter in Sea of Thieves dank einer Partnerschaft zwischen Entwickler Rare und dem Filmunternehmen Disney Inhalte aus Pirates of the Caribbean erhalten. Dieses Jahr möchte das Unternehmen aus Großbritannien noch größere Überraschungen für die vielen Spieler umsetzen und was sie ungefähr vorhaben, davon haben sie uns am Abend erzählt.

Am 17. Februar ist ein erstes Update namens "Shrouded Islands" geplant, zu dem sich Rare aber nicht weiter äußerte. Das Studio bestätigte lediglich, dass neue Rätsel auf die Spieler warten und dass Live-Service-Events vorgesehen sind, die nach einer Weile nicht länger verfügbar sind. Diese Veranstaltungen sollen von hochwertigen Trailern begleitet werden und uns erwartet anscheinend sogar eine Art Narrative.

Im März beginnt Saison 6 in Sea of Thieves, was in erster Linie den Battle-Pass-Fortschritt zurücksetzt. Rare hat verraten, dass sie sechs von Phantomen bewachte Seefestungen einführen möchten, in denen Reichtümer auf uns warten. Schaltet ihr die Wachen aus, gelangt ihr an die Schlüssel, mit denen sich eure Crew Zugang zur Schatzkammer verschafft. Auch der Abenteuermodus soll an diese Tätigkeit gekoppelt werden, doch Genaueres ist nicht bekannt. Im weiteren Verlauf dieser Phase sind wiederholbare "Voyage"-Missionen geplant, die Piratenlegenden zu unbekannten Orten führen.

Weil das Team mit diesen und weiteren Updates bereits sehr gut beschäftigt ist, wurde entschieden, den Arena-Modus "für einige Monate" zu suspendieren. Das sollte den Entwicklern dabei helfen, sich auf die Neuerungen konzentrieren zu können.