Rare liefert Haustiere in Sea of Thieves nach

Rare hat mit Sea of Thieves aus einem relativ leeren Piratensimulator ein Spiel für echte Freibeuter geschaffen. Seit über einem Jahr arbeiten sie an verschiedenen Inhalten für ihren Sandkasten, letzte Woche haben wir endlich ein lange versprochenes Feature wiedergesehen. Diese Funktion hat mit dem Content-Update "Smuggler's Fortune" zu tun, handelt aber nicht von Schmugglern. In Wahrheit versteckt sich dahinter die Option Haustiere zu halten - das wurde ja bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung vom Entwickler besprochen. Jetzt sind die tierischen Begleiter jedenfalls endlich da und ihr könnt euren eigenen Affen oder Papagei kaufen.

Die Haustiere bekommt ihr im neuen Piratengeschäft Pirate Emporium, allerdings könnt ihr dort nicht mit angesammeltem Gold zahlen. Die Händler akzeptieren ausschließlich Antike Münzen, die man sowohl durch das Spielen erhält, aber natürlich auch via Mikrotransaktion und echten Euros erwerben kann. Auf der offiziellen Homepage spricht Rare über diesen "wichtigen Schritt nach vorne", der die "langfristige Nachhaltigkeit des Spiels gewährleisten" werde. Da ihr im Premium-Shop direkt Items kauft wird der unfaire Zufallsfaktor von Lootkisten verhindert. Keiner der dort angebotenen Gegenstände bringt uns einen spielerischen Vorteil, die Dinge sind lediglich kosmetischer Natur (wie zum Beispiel ein Schiffs-Skin im Design von Banjo-Kazooie).

Die Antiken Münzen bekommt ihr auf den neuen "Mercenary Voyages", die nach hektischem Spaß aussehen. Wer auf seinen Raubzügen ein uraltes Skelett trifft, sollte sich in dessen Nähe ebenfalls nach der wertvollen Premiumwährung umschauen. Den Trailer für das kostenlose Update findet ihr unten und falls ihr könnt solltet ihr einen Papagei kaufen. Jeder Pirat sollte einen Papagei haben.