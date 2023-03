Rare hat Pläne für mindestens fünf weitere Jahre Sea of Thieves

HQ

Rare hat mit Sea of Thieves Wunder vollbracht. Das Piratenspiel begann ein bisschen rau an den Rändern, aber seitdem hat der Entwickler Tonnen von Änderungen und zusätzlichen Inhalten herausgebracht, bis zu dem Punkt, an dem es im Wesentlichen der Goldstandard für ein Piratenspiel in dieser Ära des Spiels ist.

Aber da der Titel kürzlich sein fünfjähriges Jubiläum gefeiert hat, hat der Entwickler nun kurz über die Zukunft des Spiels gesprochen, und für diejenigen, die auf mehr Piratenabenteuer hoffen, haben wir einige sehr gute Nachrichten.

Denn Rare scheint sich auf mindestens fünf weitere Jahre Sea of Thieves vorzubereiten. Wie in einem Xbox Wire-Blogbeitrag erwähnt, wird uns gesagt, dass die "Sea of Thieves-Geschichte weit davon entfernt ist, ein Buch mit sieben Siegeln zu sein". Um dem nachzugehen, wurde hinzugefügt, dass es bereits Treffen bei Rare gegeben hat, um die nächsten fünf Jahre des Spiels zu planen, und dass dies Schmuggelmechaniken, Belohnungen für den Kampf gegen Griefer, und Mechanik zum Malen von Screenshots.

Creative Director Mike Chapman hat die Angelegenheit wie folgt ausgeführt: "Ich denke, 10 Jahre Sea of Thieves werden sich wie eine lange Zeit anfühlen - aber wir werden auch blinzeln und da sein. Und ich denke immer noch, dass wir unerledigte Aufgaben haben werden, wenn wir an diesen Punkt kommen.

Freust du dich auf fünf weitere Jahre Sea of Thieves?