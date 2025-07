Rare gibt nicht auf und wird heute Nachmittag in die Community über die Zukunft von Sea of Thieves streamen

HQ

Es gibt dunkle Zeiten in der Videospielindustrie, vor allem unter den Studios unter dem Mantel von Microsoft. Rare, Entwickler von Sea of Thieves und bis vor einer Woche Everwild wurden in der jüngsten Entlassungswelle bei Xbox hart vom Stellenabbau getroffen. Dies führte zum Ausscheiden selbst eines der dienstältesten und visionärsten Mitarbeiter, Gregg Mayles.

Rare konzentriert sich jetzt auf seinen einzigen aktiven und in Arbeit befindlichen Titel, Sea of Thieves. Zum Glück für die Entwickler ist der Titel nach wie vor in gutem Zustand, und sein PS5-Debüt füllte die Sea of Thieves mit neuen Crews. Aber viele blicken jetzt unbehaglich in die trüben Gewässer, und so hat sich das Team an die Arbeit gemacht und wird heute Nachmittag (10. Juli um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ) ein Community-Event veranstalten, um Details zu den nächsten beiden Saisons von Sea of Thieves zu geben. Die Veranstaltungsbeschreibung lautet:

"Schließt euch den Mitgliedern des Kernteams bei der ersten Sea of Thieves Community Direct an, in der sie über die kommenden Saisons, große Änderungen am Insider-Programm und ein viel gewünschtes Feature sprechen, das kürzlich eingeführt wurde."

Sie können den Stream über den untenstehenden Link verfolgen.

Sind Sie hoffnungsvoll für die Zukunft von Sea of Thieves ?