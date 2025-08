Rare feiert sein 40-jähriges Jubiläum mit einem feierlichen Bild

HQ

Ehrlich gesagt, war es kein sehr einfaches Jahr für Rare. Der Entwickler war von den jüngsten Entlassungen und Stornierungen bei Microsoft betroffen, eine Entscheidung, die dazu führte, dass Everwild gestrichen wurde und erfahrene Mitarbeiter gingen. Im Moment scheint die Zukunft von Rare sehr stark vom anhaltenden Erfolg von Sea of Thieves abzuhängen, was angesichts des epischen Erbes, das gerade sein 40-jähriges Bestehen erreicht hat, etwas enttäuschend ist.

In einer kürzlich in den sozialen Medien geteilten Grafik markiert Rare sein episches 40-jähriges Jubiläum, wobei das Bild einige der berühmtesten Charaktere und Kreationen des Entwicklers zeigt. Seien es Banjo und Kazooie, Conker, Rash, verschiedene Viva Pinata Tiere wie ein Fudgehog, Joanna Dark, die Liste geht weiter.

Was die nächsten Schritte für Rare und insbesondere Sea of Thieves betrifft, so hat der Entwickler kürzlich einen Stream gehostet, der sich mit den nächsten beiden Saisons des Spiels befasst.