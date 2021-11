Rare engagiert neuen Design Director für Everwild

HQ

2019 kündigten die Sea of Thieves-Entwickler Rare ihren nächsten Titel, Everwild an. Ein wunderschön aussehendes Projekt, was bis auf einen neuen Trailer im Juli 2020 noch nicht viel von sich sehen lassen hat. In Kombination mit dem Fakt, dass viele wichtige Personen seit der Ankündigung das Studio verlassen haben, sorgte das Ganze für Gerüchte die daran zweifelten, ob das Spiel überhaupt noch in Produktion sei.

Glücklicherweise scheint dem nicht so. Das Projekt scheint voranzugehen und bekommt nun mit Gary Napper als Design Director neuen Zuwachs. Diese Nachricht verkündete der Designer, der zuvor als Game Director bei Supermassive Games und als Lead Game Designer bei The Creative Assembly arbeitete, persönlich auf Twitter.

Napper bringt zweifelsfrei jede Menge Erfahrung in das Projekt. Hoffentlich müssen wir nicht mehr allzu lange auf weitere Einblicke, wie einen Gameplay-Trailer warten.