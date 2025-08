Rapper Soulja Boy wegen Waffenbesitzes verhaftet

HQ

Der Rapper Soulja Boy, der mit bürgerlichem Namen DeAndre Cortez Way heißt, wurde in Los Angeles verhaftet, weil er eine Schusswaffe bei sich trug. Bei dem Musiker, der ein verurteilter Verbrecher ist, wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er im Besitz einer Schusswaffe war, und da das Gesetz besagt, dass verurteilte Verbrecher keine Schusswaffen besitzen dürfen, wurde der Rapper verhaftet und kurz darauf in die Wilshire Division des LAPD gebracht.

Laut Sky News ist unklar, ob Soulja Boy inzwischen aus der Haft entlassen wurde, aber er wurde am Sonntagmorgen um 6 Uhr Ortszeit auf der Polizeiwache behandelt, nachdem sich der Vorfall mit der Verkehrskontrolle gegen 2:35 Uhr ereignet hatte.

Der Grund für den Stopp wurde vom LAPD nicht erklärt, ebenso wenig wie die Person, mit der Soulja Boy zu diesem Zeitpunkt unterwegs war, aber wenn die Anklage bestehen bleibt, könnte der Rapper in heißem Wasser sein, da das Gesetz in solchen Angelegenheiten ziemlich klar ist.

hurricanehank / Shutterstock.com

