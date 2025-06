Rapper Ice Spice schließt sich der Besetzung The SpongeBob Movie: Search for SquarePants an

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants soll noch in diesem Jahr Premiere haben, mit einem Premierentermin am 19. Dezember. Natürlich können wir uns darauf freuen, dass alte Favoriten wie Tom Kenny, Clancy Brown, Bill Fagerbakke und andere in einem weiteren animierten Unterwasserabenteuer auftauchen werden, aber es gibt auch einige neue Namen, die sich der Besetzung anschließen.

Laut Deadline haben sich Regina Hall, Arturo Castro, Sherry Cola, George Lopez und Rapper Ice Spice der Besetzung für den kommenden Film angeschlossen. Ice Spice ist wohl der interessanteste Name hier (daher die Überschrift), da es ihre erste Rolle in einem Animationsfilm und eine ihrer ersten Filmrollen nach einem kurzen Auftritt in Highest 2 Lowest Anfang des Jahres wäre.

Ice Spice wird auch einen eigenen Song für den Film produzieren. InThe SpongeBob Movie: Search for SquarePants werden SpongeBob und Patrick vom Fliegenden Holländer entführt, nachdem sie auf hoher See ein Abenteuer gesucht haben.

