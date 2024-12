Rango zerreißt den Wilden Westen in einer Red Dead Redemption 2 Parodie

HQ

Es gibt eine ganze Reihe von erstaunlichen und urkomischen Parodie-Videos, die Videospiele und Filme/Fernsehen kombinieren. In der Vergangenheit haben wir Adam Sandler in God of War, Ron Swanson in Half-Life 2, John Wick in Resident Evil 4, Austin Powers in Cyberpunk 2077, Patrick Bateman in Baldur's Gate III und mehr gesehen. Viele dieser unglaublichen Videos stammen alle von demselben talentierten YouTuber, eli_handle_b.wav, und vor kurzem haben sie einen weiteren Knaller veröffentlicht.

Dieses Mal kreuzt sich Red Dead Redemption 2 mit Rango, um zu sehen, wie sich die animierte Cowboy-Eidechse mit Arthur, Dutch, John und dem Rest der Bande auf der Jagd nach einem weiteren Ergebnis zusammentut. Wir sehen, wie Rango Banken ausraubt, Frauen rettet, Whiskey trinkt, in Guarma überlebt und vieles mehr, und wenn das für Sie interessant klingt, können Sie sich das großartige Video unten ansehen.

Welches lustige Crossover würdest du gerne als nächstes sehen?