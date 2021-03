Ranger-Klasse erlaubt Einblick in Hood: Outlaws and Legends

You're watching Werben

Bislang haben wir noch nicht sonderlich viel Material zum Mehrspielerspiel Hood: Outlaws and Legends gesehen, deshalb gewährt ein Blick in den neuen Charakter-Trailer des Spiels einige Aufschlüsse. Game Director Andrew Willans stellt uns in einem Gameplay-Zusammenschnitt die Bogenschützenklasse vor, die auf Distanz vielseitig einsetzbar ist.

Der Ranger kann Feinde für einige Zeit lang markieren und sein Team mithilfe von Seilpfeilen erhöhte Positionen erklimmen lassen. Grundsätzlich weicht er feindlichen Angriffen natürlich lieber aus, als sie blocken zu müssen. Um auf dem Schlachtfeld Chaos zu säen, nutzt der Bogenschütze Blendgranaten und einen mächtigen Explosivpfeil, der großen Schaden in einem Gebiet anrichtet. Wann und wie häufig wie diese Fähigkeiten einsetzen dürfen, ist uns nicht klar.

In Hood: Outlaws and Legends versuchen zwei befeindete Mannschaften, Goldschätze und andere Reichtümer aus gut befestigten Einrichtungen zu klauen. Die Spieler bekommen es also nicht nur mit KI-Feinden zu tun, sie müssen auch und in erster Linie auf die feindliche Mannschaft achten. Laut Entwickler Sumo Digital kommt es im fertigen Spiel deshalb sehr auf die richtige Teamzusammenstellung an. Die Moba-Einflüsse reichen bis zu einem Perk-System, mit dem wir unsere Spielfiguren weiter optimieren können.