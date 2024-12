Rangchu ist zweifacher TWT-Gewinner

HQ

Die Tekken World Tour 2024 ist entschieden und markiert mit dem südkoreanischen Spieler Rangchu, der sich am vergangenen Wochenende zum Sieg gekämpft hat, einen zweifachen Gewinner. Das Turnier war voller Höhen und Tiefen, bis hin zu einer Unterbrechung im großen Finale, aber Rangchu blieb in der ganzen Zeit stark.

Als früherer Champion war Rangchu so etwas wie ein Favorit, aber sein Gegner in ATIF war eine harte Konkurrenz. Im großen Finale kam es zu einem Duell zwischen Dragunov und Kuma, in dem der Bär den Scharfschützen besiegte, aber nicht ohne einen harten Kampf.

In einem der actionreichsten Turnierfinals in der Geschichte von Tekken erreichte Rangchu mit einer perfekten Runde den Turnierpunkt, bevor er in einem unglaublichen Comeback gewann. Überzeugen Sie sich selbst darunter: