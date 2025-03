Randy Pitchford will keine negativen Reaktionen auf Borderlands 4 "Willst du das beste Borderlands? Feuere uns an und feuere uns an."

HQ Borderlands 4 mag noch Monate entfernt sein, aber das wird Entwickler und Leute online nicht davon abhalten, sich bereits jetzt eine Meinung über das Spiel zu bilden. Als aktiver Twitter/X-Nutzer sieht Randy Pitchford, CEO von Gearbox, diese Kritik oft von größeren Entwicklern und scheint sie satt zu haben. Wie von GamesRadar entdeckt, erklärte Pitchford, dass er genug von Negativität hatte, als er auf Gothalion, den Audience Director bei Midwest Games, antwortete, dass die Leute aufhören sollten, die Leidenschaft der Entwickler als selbstverständlich anzusehen. "Willst du das beste Borderlands? Drücke uns die Daumen und feuere uns an", schrieb Pitchford. "Wenn man die Leidenschaft der Entwickler als selbstverständlich ansieht, werden wir alle den Preis dafür zahlen. Ich liebe Kritik und zum Glück war ich nie in Mangel. Nervt mich nicht mit seinem Beitrag. Es war keine Kritik. Es war Pessimismus. Es ist giftig für Leute, die sich für deine Unterhaltung umbringen, also scheiß auf diesen Lärm." Es scheint zwar der Fall zu sein, dass Gaming in den letzten Jahren offener gespalten wurde und Themen wie die Einbeziehung von Woke-Themen so ziemlich jedes Gespräch dominieren, aber es gibt auch Raum für echte Kritik. Was halten Sie von Pitchfords Aussage?