Randy Pitchford über Borderlands 4 Gameplay-Änderungen: "Es ist mir scheißegal, ob es Sinn macht"

Borderlands 4 scheint das Franchise in gewisser Weise zu seinen Wurzeln zurückzubringen und es in andere völlig neue Richtungen zu lenken. Vor allem im Gameplay betritt Borderlands 4 völlig neues Terrain, und vieles davon hat mit Bewegung zu tun.

In einem ausführlichen neuen Interview mit Epic Games beschrieb Gearbox-Chef Randy Pitchford die Herangehensweise, die der Entwickler beim Gameplay in Borderlands 4 gewählt hat. "Die größte Verpflichtung, die wir inBorderlands 4 eingegangen sind, ist, den Spielern das zu geben, was sie wollen. Wir sagten nur: 'drauf. Du kannst einen Doppelsprung machen'", sagte er. "Es gibt keine Rationalisierung dafür, wie das funktioniert. Du bist buchstäblich in der Luft, und du drückst erneut die Sprungtaste, und du wirst einen weiteren Sprung machen. Fühlt es sich gut an? Macht es Spaß? Dann ist es mir scheißegal, ob es irgendeinen Sinn ergibt."

"Wir haben alle möglichen lustigen Dinge wie Sprinten und Gleiten und die Verwendung eines Enterhakens, nicht nur, um Objekte in die Hände zu ziehen und sie zu werfen – was bei bestimmten Gegnern eine Unterbrechung verursacht – sondern um sogar ein wenig in der Umgebung herumzuhüpfen." erklärte Pitchford.

Borderlands war noch nie eine Serie, die man sich selbst zu ernst nahm, daher ist es interessant zu wissen, dass das Gameplay in der Vergangenheit immer noch unter bestimmten Gesichtspunkten des Realismus und der Mechanik als sinnvoll betrachtet wurde. Nun, das wurde aus dem Fenster geworfen und wir müssen sehen, ob Borderlands 4 dadurch neue Höhen erreicht.

Borderlands 4 erscheint am 12. September für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Eine Nintendo Switch 2-Version erscheint am 3. Oktober.