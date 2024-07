Randy Pitchford teasert einen weiteren Borderlands Film an

HQ

Der Borderlands Film hat noch keine Premiere gehabt , aber wir haben viele Trailer gesehen. Da die Premiere für den 9. August geplant ist, hat Gearbox -Chef Randy Pitchford in einem neuen Interview mit Gamesradar+ bereits die Ankündigung einer möglichen Fortsetzung angedeutet.

Pitchford sagte: "[vor] Ende des Jahres. Mal sehen. Vielleicht früher. [...] Ich habe das größte und beste Team, das ich je hatte, das an dem arbeitet, von dem wir wissen, dass es genau das ist, was unsere Fans von uns wollen - also bin ich sehr, sehr begeistert. Ich kann es kaum erwarten, darüber zu sprechen! Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach nur schwärmen, weil wir so viel zu sagen haben!"

Die Frage ist, ob viele an einem weiteren Borderlands interessiert sein werden, aber sag niemals nie. Wir müssen einfach sehen.