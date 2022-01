Randy Pitchford: Microsoft und Sony "waren nie Wettbewerber"

HQ

Die Beziehung zwischen Microsoft und Sony hat sich über die Jahre kontinuierlich gebessert, denn der Branche geht es gut. Crossplay zwischen den beiden Konsolenfamilien einzurichten, scheint längst kein Problem mehr zu sein und es inzwischen werden die Spiele einer Partei sogar auf den Plattformen des Gegenübers veröffentlicht. Darüber hinaus haben die beiden Firmen ein gemeinsames Cloud-Projekt am Start. Jemand der glaubt, dass die zwei Konzerne ihre Gemeinsamkeiten weiter vertiefen sollten, ist der Gearbox-Gründer Randy Pitchford. Er schreibt auf Twitter, dass die beiden Unternehmen eh nie wirkliche Konkurrenten waren:

"Wie lange wird es dauern, bis sich Sony ([...] ein Unternehmen der Unterhaltungselektronik) damit zufrieden gibt, dass Microsofts (ein Softwareunternehmen) Software in Anwendungen von Drittanbietern auf ihrer Hardware läuft? Meiner Meinung nach waren sie nie Konkurrenten. [...] Sony ist sich bewusst, dass die Xbox-[Marke] im Wesentlichen ein Betriebssystem für Spiele sein will, und davor schützen sie sich (aus gutem Grund) selbst. Es gibt jedoch Möglichkeiten für beide [Firmen], sich in der Mitte zu treffen."