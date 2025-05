Randy Pitchford klärt Borderlands 4 $80 Preiskontroverse in einem 500+ Wörter starken Beitrag auf

HQ

Mit steigenden Budgetkosten und Entwicklungszeit scheint es, als würden Videospiele 80 US-Dollar als neue Norm für die Preisgestaltung einführen. Vor ein paar Wochen sagte Gearbox-Chef Randy Pitchford, dass Borderlands 4 $80 kosten könnte.

Dann schaltete er sich noch mehr in den Doodoo ein, als er auch sagte, dass "echte Fans" einen Weg finden würden, diesen Betrag zu bezahlen. In einem langen (und wir meinen langen) Beitrag auf Twitter/X hat Pitchford nun versucht, seine Gedanken zu diesem Thema klarzustellen.

Wir werden den Beitrag nicht vollständig kopieren, und Sie können ihn sich unten in voller Länge ansehen, aber im Wesentlichen entschuldigt er sich, dass seine Worte durcheinander geraten sind. Aber in Bezug auf die Aussage der "echten Fans" sagte Pitchford, dass er nicht so wirken wollte, als würde er das Publikum als selbstverständlich ansehen. "Die ehrliche Wahrheit ist, dass ich dankbar bin, dass jeder unsere Spiele mag, und demütig, dass so viele Fans auftauchen, um zu genießen und zu unterstützen, was wir tun", schrieb er. "Als Künstlerin möchte ich nicht, dass die Preise steigen, weil ich möchte, dass jeder Zugang zu dem hat, was wir schaffen."

Pitchford fährt dann fort, dass die Leute, die Borderlands 4 und andere Spiele entwickeln, echte Menschen sind. "Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich verdiene nicht weniger Spielraum als jeder andere. Ich denke an andere mit der größten Nächstenliebe und bin oft überrascht, einige zu entdecken, die auf die schlimmstmögliche Art und Weise vorgehen, eine Sache als etwas zu betrachten, das einfach gegen meine Natur ist", sagte Pitchford zum Abschluss seiner Aussage.