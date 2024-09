Randy Pitchford erklärt, warum Tiny Tina's Wonderlands nie einen großen DLC bekommen hat

HQ

Borderlands als IP hat sich in letzter Zeit nicht besonders gut entwickelt. Der Film, der auf der Spielreihe basiert, war eine wahre Bombe an den Kinokassen und bei den Kritikern, und auch die jüngste Fortsetzung von Tales from the Borderlands traf nicht ins Schwarze.

Ein Fan warf Tiny Tina's Wonderlands mit den jüngsten Flops in einen Topf, was Randy Pitchford zu einer Reaktion auf Twitter/X zwang. Der CEO von Gearbox stellte klar, dass das von D&D inspirierte Borderlands-Spin-off sicherlich kein Flop war, und erklärte, warum wir nie einen großen Kampagnen-DLC für das Spiel gesehen haben.

"Ich wünschte, wir hätten einen großen Kampagnen-DLC auf die Beine stellen können, aber es gab keine Möglichkeit, das zu tun *und* den Fokus auf Borderlands 4 zu legen, den wir brauchten." Pitchford schrieb.

Borderlands 4 soll nächstes Jahr erscheinen. Wir haben die Enthüllung auf dieser Gamescom bekommen und seitdem nicht mehr viel darüber gesehen, aber wenn es im Jahr 2025 erscheinen soll, können wir bald mehr davon erwarten.