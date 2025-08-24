Randy Pitchford: Borderlands 4 wird das Franchise über 100 Millionen Einheiten bringen

HQ

Seit über einem Jahrzehnt hat Borderlands einen festen Platz in den Herzen vieler Gamer. Doch im Vorfeld des vierten nummerierten Eintrags, Borderlands 4, scheint die Begeisterung weit geringer zu sein als in der Vergangenheit. Nach dem ersten Trailer gab es Kritik, und viele Fans waren der Meinung, dass das Spiel nicht besonders beeindruckend aussah. Nimmt man die Entscheidung für Denuvo DRM hinzu, die gemischte Aufnahme des Vorgängers und die Tatsache, dass das Spiel in der Unreal Engine 5 aufgebaut ist, wächst die Unzufriedenheit stetig.

Mehrere mutige und manchmal umstrittene Bemerkungen von Gearbox-CEO Randy Pitchford haben nur Öl ins Feuer gegossen. Seine Reaktion auf Kritik wie "Nimm unsere Leidenschaft nicht als selbstverständlich hin" hat für noch mehr Debatten gesorgt. Trotz der Turbulenzen bleibt Gearbox zuversichtlich. In einem Interview mit Insider Gaming sagte Pitchford, dass Borderlands 4 das Franchise zu neuen Höhen führen und insgesamt 100 Millionen verkaufte Einheiten übertreffen wird.

"Viele Leute haben vorhergesagt, dass Borderlands nicht funktionieren würde. Jetzt sind wir hier mit einem Franchise. Wir werden mit dieser Markteinführung 100 Millionen Einheiten knacken, ganz einfach", sagte Pitchford.

Er behauptete auch (indirekt), dass das Ziel mindestens sechs Millionen verkaufte Exemplare bei der Markteinführung sind. Borderlands 4 soll am 12. September 2025 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen, eine Switch 2-Version folgt etwa einen Monat später.

Werden Sie Borderlands 4 kaufen – und auf welcher Plattform?