Randall Park und Kimiko Glenn erzählen uns von ihren Strategien, um ein Among Us -ähnliches Szenario zu überleben

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Da die Aura des Geheimnisses tief in den Wurzeln der Among Us TV-Serie verwurzelt ist, drehten sich die meisten Fragen, die wir dem Cast und dem Schöpfer stellten, um hypothetische Fragen zu drehen, damit wir nicht verraten haben, wer die Betrüger und Crewmitglieder sind, wer stirbt und so weiter. Im Gespräch mit Randall Park und Kimiko Glenn konnten wir das Überleben ihrer Figuren in der Serie nicht garantieren, aber wir konnten fragen, ob sie einen anderen Weg zum Überleben versuchen würden, falls sie sich auf dem Skeld wiederfinden.

"Ich glaube, Cyan ist mein Verhalten, aber ich weiß nicht, ob man so etwas überlebt." sagte Glenn. "Ich weiß nicht, ob es die Strategie ist, sich in eine Pfütze zu verwandeln. Aber ich glaube, ich wäre total wie *schreit*"

Park sagte auch, dass er sich vorstellen konnte, dass er sich ähnlich wie seine Figur in der Serie verhält. "Ich wäre genauso inkompetent wie Red, aber ich hätte wahrscheinlich nicht diese falsche Prahlerei, die er hat. Ich würde mich einfach sofort in einer Ecke verstecken."

Wir fragten auch, ob sie lieber als Crewmitglied oder Hochstapler betraut werden wollten, wenn sie sich an Bord der Skeld wiederfanden. Wenn Sie die Antwort auf diese Frage lesen möchten, sehen Sie sich unbedingt das vollständige Interview unten an: