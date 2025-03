Rami Malek sinnt auf Rache in The Amateur

Im kommenden Monat feiert der Thriller The Amateur nach dem gleichnamigen Roman von 1981 Premiere. Die Geschichte mit Rami Malek und Jon Bernthal in den Hauptrollen folgt Charlie Heller (gespielt von Malek), einem CIA-Kryptografen. Er erleidet eine persönliche Tragödie, als seine Frau bei einem Terroranschlag getötet wird, aber seine Chefs scheinen seltsamerweise kein Interesse daran zu haben, irgendetwas zu tun.

Das führt natürlich dazu, dass er die Sache selbst in die Hand nimmt, um sich zu rächen. Schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an

Wenn Sie mehr von Jon Bernthal sehen möchten, empfehlen wir Ihnen Daredevil: Born Again, der gerade auf Disney+ Premiere feierte und in dem er in der Rolle von Frank "The Punisher" Castle zurückkehrt.