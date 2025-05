Rambo-Universum wächst: Prequel in Entwicklung

HQ

John Rambo kommt zurück, aber nicht so, wie wir ihn in Erinnerung haben. Millenium Media hat offiziell bekannt gegeben, dass die Arbeit an einem Prequel zu Rambo: First Blood begonnen hat, das uns einen jüngeren und wütenderen Krieger bescheren wird. Der Film wird von Jalmari Helander inszeniert, also der gleichen Person, die uns Sisu und den unterschätzten Rare Exports geschenkt hat, und spielt während des Vietnamkriegs.

Herr Helander sagte in einem Interview folgendes:

"Seit meinem 11. Lebensjahr bin ich der größte Fan von Rambo. Es ist so surreal, in einer Situation zu sein, in der ich tatsächlich meinen eigenen Rambo-Film machen kann. Die Kette von Ereignissen, die mich hierher gebracht hat, macht auf fantastische Weise meine ganze Kindheit sinnvoll. Ich kann es kaum erwarten, den größten Actionhelden zurück auf die große Leinwand zu bringen, wo er hingehört!"

Die Produktion wird später im Jahr in Thailand starten, und Sly selbst ist vorerst nicht beteiligt. Obwohl die Produzenten nicht ausschließen, ihn irgendwie einzubauen.