"Rambo", Stranger Things und Danny Trejo treten Far Cry 6 nach der Veröffentlichung bei

Im Juni haben wir einige der Inhalte kennengelernt, die Season-Pass-Besitzer von Far Cry 6 nach der Veröffentlichung des Titels kaufen können. Ubisoft wird ihrem Actionspiel aber gleichzeitig ein paar kostenlose Dinge bereitstellen und darüber wurden wir am Freitag informiert.

Die drei größten Überraschungen sind sogenannte Crossover-Missionen, in denen wir uns mit Charakteren aus anderen Universen zusammentun. Der Machete-Schauspieler Danny Trejo wird die Ehre haben, der Erste zu sein, bevor wir uns einem "Rambo-Superfan" in einem eigenen Szenario namens "Rambo: All the Blood" anschließen. Schließlich soll Yara in "The Vanishing" im Grunde in Stranger Things' Dimension "Upside Down" verwandelt werden, was ebenso spaßig klingt.

Wir bekommen außerdem wöchentliche Aufstände spielen können, bei denen ein bestimmtes Ziel eliminiert werden muss. Auf diese Weise sollen die Spieler bessere Ausrüstung erhalten und regelmäßig in das Spiel zurückkehren. Darüber hinaus warten sechs Spezialoperationen auf uns, in denen wir (vergleichsweise) komplizierte Aufgaben erledigen müssen. Beispielsweise müssen chemische Waffen extrahiert werden, die explodieren, falls sie sich zu sehr aufheizen. Zwei dieser Missionstypen werden bereits zur Veröffentlichung am 7. Oktober verfügbar sein.

Wem das noch nicht reicht, der kann sich ja trotzdem den Season Pass für ca. 30 Euro kaufen und die Bösewichte Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed aus Far Cry 3, 4 und 5 spielen. Die drei charismatischen Antagonisten werden in drei eigenen Spielmodi verfügbar sein, die auf Grundlage ihrer jeweiligen Hintergrundgeschichten entworfen wurden. Season-Pass-Besitzer werden zudem eine verbesserte Version von Far Cry 3: Blood Dragon erhalten.