RAM- und Komponentenpreise, die laut Lenovo voraussichtlich das "neue Normal" erreichen werden, werden "niemals" so günstig sein wie im letzten Jahr

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Die RAM-Preise steigen schon seit einiger Zeit stark an, ebenso wie andere wichtige Komponenten wie Speicher. Anfangs traf das die PC-Gaming- und Building-Communities am meisten, weil sie ihre Komponenten nicht mehr zum gleichen Preis finden konnten wie vor Monaten. Jetzt spüren wir alle den RAM-Mangel, und laut Lenovo wird sich die Lage so schnell nicht bessern.

Wie von ComputerBase berichtet, erklärte Lenovo in einer kürzlichen Präsentation, dass die Dinge "niemals" so sein werden wie zuvor. Das sollte nicht besonders wörtlich genommen werden, da es offenbar mit Lachern aus dem Publikum geantwortet wurde. Aber solange der Produktionsumfang nicht an die neue Nachfrage angepasst werden kann, erwartet Lenovo, dass wir in einer "neuen Normalwelt" der Computerkosten leben.

Die meisten Unternehmen sind überzeugt, dass die Nachfrage auch in den 2030er Jahren bestehen bleibt, und obwohl einige Analysten vorhersagten, dass wir bis 2028 oder 2030 Preisrückgänge sehen könnten, scheinen die RAM-Hersteller fest davon überzeugt zu sein, dass dieser Trend von Dauer ist.

Wenn sich die KI jedoch anpasst und verändert, ist es möglich, dass noch mehr Komponenten aufgrund der Engpässe in die Höhe schnellen. GPUs zum Beispiel werden immer attraktiver, da sie Lösungen mit Servern beschleunigen und zu leistungsfähigeren KI-Anwendungen führen können.

Der Amoklauf der KI bei den Komponentepreisen wird also nicht so bald enden. Also solltest du dich darauf vorbereiten, den PC und die Konsolen, die du hast, zu behalten, denn es ist zweifelhaft, dass es in absehbarer Zeit eine erschwingliche Möglichkeit geben wird, sie auszutauschen.