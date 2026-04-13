Ralph Fiennes würde gerne als Voldemort zurückkehren, hält Tilda Swinton aber für eine "großartige" Ersatzfigur

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Wir kennen viele der Stars, die Schlüsselfiguren in der HBO Max-Serie Harry Potter TV spielen werden, da häufig Besetzungsinformationen zum Projekt geteilt wurden. Der einzige Haupt- und Hauptausreißer ist jedoch Lord Voldemort, der wahre Antagonist der Harry-Potter-Erzählung und ein ikonischer Bösewicht, der zuvor von Ralph Fiennes in der Verfilmung zum Leben erweckt wurde.

Voldemort erscheint wirklich erst am Ende von Der Feuerkelch, dem vierten Buch, das offenbar auch die vierte Staffel der Serie wird, sodass genügend Zeit bleibt, die richtige Person zu finden, um den dunklen Zauberer wieder zum Leben zu erwecken. Zu diesem Zweck hat Ralph Fiennes bei einem kürzlichen Auftritt in der Claudia Winkleman Show (laut The Hollywood Reporter) über das Debakel um Voldemort gesprochen.

Zum einen bemerkte Fiennes, dass er "gerne" zu Voldemort zurückkehren würde, und fügte hinzu, dass er einmal gefragt wurde, ob er zur Figur zurückkehren soll, seitdem aber "nichts passiert ist, und ich denke, das Schiff ist abgefahren." Um darauf aufzubauen, kommentierte Fiennes jedoch, wer seiner Meinung nach ein passender Nachfolger als Voldemort wäre.

"Ich sage dir, Tilda Swinton wurde irgendwo als Anwärterin erwähnt, und ich denke, sie wäre großartig."

Dass Swinton Voldemorts Aufgaben übernimmt, würde mit dem früheren Bericht übereinstimmen, dass die Showrunner eine weibliche Voldemort besetzen wollten, eine "Sie-die-nicht-genannt-werden-darf", was die Frage aufwirft, wie Voldemorts früherer Name sein würde... Tamara Riddle, Tamsin Riddle, Tammy Riddle... So oder so wird das das Anagramm-Rätsel in Chamber of Secrets sicher durcheinanderbringen.

Der Großteil der Besetzung der Harry-Potter-Reihe ist ebenfalls brandneu, mit einer wichtigen Ausnahme, dass Warwick Davis als Professor Flitwick zurückkehrt – auch wenn es keine Informationen gibt, ob er auch wieder Griphook spielen wird...

Wer glaubst du, wäre ein ausgezeichneter Voldemort, besonders wenn man bedenkt, dass sowohl Cillian Murphy als auch Paul Bettany scheinbar aus der Gleichung sind?