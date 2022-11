Ralph Fiennes würde gerne als Voldemort zurückkehren

HQ

Das Phantastische Tierwesen-Franchise wird nie auch nur annähernd so populär wie die Harry-Potter-Filme, wobei einige Leute sogar behaupten, dass es das Äquivalent zu dem ist, was die Prequel-Züge zur ursprünglichen Star Was-Trilogie und was die Hobbit-Filme zum Herrn der Ringe sind.

In letzter Zeit gab es einige Gerüchte von Warner, die sagen, dass sie mehr Dinge mit Harry Potter machen wollen. Eine Schlüsselfigur in den Filmen war Ralph Fiennes, der Voldemort spielte. Als er kürzlich mit Variety darüber sprach, bekam er die Frage, ob er daran interessiert wäre, in die Rolle von Voldemort zurückzukehren - worauf er antwortete:

"Klar, natürlich. Kein Zweifel."

Wenn man bedenkt, dass die Dinge für ihn nicht gerade gut ausgegangen sind, gehen wir davon aus, dass es eher ein Prequel sein müsste, aber Fiennes wird nicht jünger und einige der Schlüsseldarsteller aus dem geliebten Harry Potter sind bereits verstorben, so dass wir vermuten, dass wir nicht zu viel Vertrauen in das setzen sollten, auch wenn es wirklich cool wäre.