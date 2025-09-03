Ralph Fiennes' Dr. Kelson steht im Mittelpunkt von 28 Years Later: The Bone Temple

Dieser Sommer war ein aufregender Sommer für Rage Zombie-Fans, denn die 28 Serien wurden um das lang erwartete 28 Years Later erweitert. Regisseur Danny Boyle kehrte zurück, um das Projekt zu leiten, das sich bei Fans und Kritikern gleichermaßen als großer Erfolg erwies. Es war auch eine aufregende Prämisse, da wir wussten, dass wir nicht über ein Jahrzehnt auf ein weiteres Kapitel warten mussten, da bestätigt wurde, dass 28 Years Later: The Bone Temple bald danach kommen würde.

Der Film, der am 16. Januar 2026 Premiere feiern soll, wird ein Spin-off sein, das auf der Geschichte basiert, die Boyle in 28 Years Later erzählt hat. Er folgt Ralph Fiennes Figur des Dr. Kelson und sieht, wie er mit einer neuen Beziehung umgeht, die zu Konsequenzen führen könnte, die die Welt verändern könnten.

In der vollständigen Inhaltsangabe des Films heißt es : "In einer Fortsetzung der epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder - mit Konsequenzen, die die Welt, wie sie sie kennen, verändern könnten - und Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O'Connell) wird zu einem Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In der Welt von The Bone Temple sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung für das Überleben - die Unmenschlichkeit der Überlebenden kann noch seltsamer und erschreckender sein."

The Bone Temple wurde von Nia DaCosta inszeniert, aber es wurde von Alex Garland geschrieben, wie 28 Years Later auch. Boyle ist auch als Produzent dabei, Cillian Murphy ist als ausführender Produzent dabei.

Schauen Sie sich den gruseligen Trailer unten an.