Rallye-Rennen, kosmische Weltraumabenteuer und Werwölfe ergänzen Playstation Now im April 2022

Heute wurde das Spieleangebot von Playstation Now (der Dienst kostet 10 Euro im Monat) erweitert. Die zahlenden Abonnenten dürfen das Rennspiel WRC 10, die beiden kosmischen Abenteuer Outer Wilds und Journey to the Savage Planet, sowie das Actionspiel Werewolf: The Apocalypse - Earthblood für die Dauer ihres Abonnements auf unterstützten Geräten nutzen. PS Now erlaubt es euch, ausgewählte Spiele auf PC, PS4 oder PS5 zu streamen und auf PS4 oder PS5 lokal zu installieren. Im Sommer wird das Angebot mit der obligatorischen Online-Mitgliedschaft "Playstation Plus" zusammengelegt.