Raji: Kaliyuga hebt die Serie auf eine neue kosmische Skala

Nodding Heads Games hat offiziell Raji: Kaliyuga vorgestellt, die direkte Fortsetzung von Raji: An Ancient Epic, und diesmal scheint die epische Erzählweise auf elf gedreht zu haben. Das Spiel spielt sechs Jahre nach dem Original und dreht sich darum, wie Mahabalasura aus seiner Gefangenschaft befreit wird, mit Krieg und Konflikt als Folge, bei denen Götter und andere mystische Wesen Seite an Seite mit gewöhnlichen Sterblichen kämpfen.

Raji kehrt als weitaus erfahrenere Kriegerin zurück, und an ihrer Seite finden wir auch ihren Bruder Darsh, mit seinen magischen Fähigkeiten, mit denen er Zeit und Raum manipulieren kann. Das Duo fungiert als die beiden Hauptprotagonisten des Spiels und bietet völlig unterschiedliche Spielweisen und Herangehensweisen.

Nodding Heads Games betont, dass sie hoffen, eine erstklassige Fortsetzung zu liefern, die nicht nur die Wurzeln des Originals respektiert, sondern die Serie auch in eine völlig neue und noch epischere Richtung führt. Raji: Kaliyuga wird für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und sowohl Play Anywhere-kompatibel als auch über Xbox Game Pass verfügbar.