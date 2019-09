Rajang springt am 10. Oktober zu Monster Hunter World: Iceborne auf PS4 und Xbox One

Weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung des Iceborne-DLCs in Monster Hunter: World spricht Publisher Capcom über kommende Updates. Auf der Tokyo Game Show haben wir einen Trailer mit dem fürchterlichen Biest Rajang gesehen, das am 10. Oktober mit einem kostenlosen Update ins Spiel gelangt. Der Rajang ist Spielern seit Monster Hunter 2 bekannt: Seine Reißzähne und seine außergewöhnliche Stärke machen diese Kreatur zu einer beeindruckenden Jagdbeute. Der Gorilla-Stier wird vorerst nur den Besitzern von Iceborne auf PS4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Monster Hunter World: Iceborne ist auf der PS4 und der Xbox One erhältlich und soll im Januar 2020 auf dem PC kommen. In unserer Kritik zum umfangreichen Add-On erzählen wir euch alles Wichtige über die Neuerungen.

