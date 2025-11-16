Rajamouli entfesselt Varanasi - Indiens größter Film aller Zeiten

Nachdem es SS Rajamouli vor einigen Jahren geschafft hat, die Welt mit RRR zu verzaubern, bereitet sich SS Rajamouli erneut auf die scheinbar ehrgeizigste Filmproduktion Indiens aller Zeiten vor - Varanasi. Vor 50.000 Zuschauern in Hyderabad wurde ein kurzer Teaser gezeigt und Poster, auf denen unter anderem Priyanka Chopra Jonas zu sehen war, die eine der Hauptrollen in Varanasi spielt.

Die Details sind noch extrem rar gesät und der Teaser macht uns ehrlich gesagt nicht viel klüger - aber er ist auf jeden Fall stylisch. Wir werden zwischen verschiedenen Epochen und Kontinenten hin- und hergeworfen - von der Antarktis bis nach Afrika, mit einem kurzen Clip gegen Ende, in dem Hanuman zu sehen ist.

Rajamouli selbst beschreibt das Projekt als mythologisches Action-Abenteuer, das sowohl von Indiana Jones als auch von James Bond inspiriert ist. Der Film ist auch der teuerste, der je in Indien gedreht wurde, mit einer Besetzung, die dies deutlich widerspiegelt. Mahesh Babu, Priyanka Chopra Jonas und Prithviraj Sukumaran sind einige von denen, die ihre Talente für Varanasi zur Verfügung stellen, was außerordentlich bombastisch zu werden scheint. Die Premiere ist für den 25. März 2027 geplant, und Sie können sich den Teaser unten ansehen.