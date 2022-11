Rainn Wilson vom Büro ändert seinen Namen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen

HQ

Der Mann, der den wirklich ikonischen Dwight K. Schrute in The Office (USA) zum Leben erweckt hat, Rainn Wilson, hat über soziale Medien angekündigt, dass er seinen Namen ändert, um das Bewusstsein für den Klimawandel und die schmelzenden Polkappen zu schärfen.

In einem Video, das in den sozialen Medien gepostet wurde, erklärt Wilson: "Als billiger kleiner Stunt, um den Planeten Erde zu retten, habe ich meinen Namen auf Twitter, Instagram und sogar auf meinem schicken Schreibpapier geändert... weil ich ein arktischer Risiko-Namensveränderer bin, was ein Game Changer sein wird."

Was Wilson jetzt nennen wird, geht er unter dem Namensvetter "Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson".

Dies ist ein Schritt von Wilson, bei dem er andere Prominente ermutigt, etwas Ähnliches zu tun und auch ihre Namen zu ändern, um das Bewusstsein für dieses massive Problem, mit dem der Planet derzeit konfrontiert ist, weiter zu schärfen.