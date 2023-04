Rainn Wilson hat eine Idee für eine Pandemie-Episode von The Office

HQ

Rainn Wilson hat eine Idee für eine einmalige Pandemie-Episode von The Office vorgestellt, in der Dwight Schrute jeden seiner Mitarbeiter entführt und in das Büro von Dunder Mifflin zurückbringt.

Wilson sprach über die Idee in der Drew Barrymore Show, wo er sagte, dass er The Office während der Pandemie gerne gedreht hätte. In Bezug auf das Thema einer Episode zum Thema Pandemie sagte er dann: "Ich denke, es wäre ... [Dwight] bekommt den Anruf von der Firma, um alle wieder ins Büro zu bringen, und alle sind widerspenstig."Und so muss Dwight einen nach dem anderen jedes Büromitglied entführen und sie auf obskure und etwas unangemessene Weise nach Dunder Mifflin bringen."

Da dies nur ein Konzept ist, das von Rainn Wilson in einer Talkshow vorgestellt wurde, sind wir uns nicht sicher, ob es das Licht der Welt erblicken wird. Trotzdem ist es eine interessante Idee, die viele Fans von The Office unglaublich glücklich machen würde.