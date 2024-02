Mit seinem rasanten und teambasierten Gameplay könnte man meinen, dass Rainbow Six Schwierigkeiten hätte, seinen Platz auf mobilen Geräten zu finden, insbesondere als Top-Down-Roguelite mit niedlicher Grafik. Aber zu meiner Überraschung ist es eine ziemlich gute Kombination, die Ubisoft für Netflix in der kürzlich gestarteten Rainbow Six: SMOL zusammengestellt hat.

Die Idee dieses Spiels ist im Grunde die gleiche wie bei jedem anderen Rainbow Six Spiel. Du setzt ein Crack-Team von Agenten ein, um in feindliches Gebiet vorzudringen, um eine Vielzahl von Missionen zu erfüllen. Sei es Bombenentschärfung, Geiselbefreiung, Eliminierung von Zielen oder Ortsverteidigung, die taktischen Kernelemente dieses Franchise bleiben in diesem Titel erhalten. Es unterscheidet sich vor allem von seinen realistischeren Brüdern durch seine Roguelite-Kernsysteme, bei denen man, wenn man an einer Mission scheitert und stirbt, in einem ähnlichen Rogue Legacy -Stil einen neuen Operator auswählen muss, der etwas andere Gameplay-Attribute und -Themen als der letzte hat, um fortzufahren und zu versuchen, zukünftige Operationen abzuschließen. Da es sich um ein Roguelite handelt, gibt es natürlich permanente Upgrades, die du erwerben kannst, die jeden Operator, den du ausrüstest, im Laufe der Zeit im Kern besser machen, was zukünftige Aufgaben einfacher macht, wenn du weiterhin die bei Operationen erworbenen Ressourcen ausgibst. Während der Grafikstil also einem Kindermärchenbuch ähnelt, ist Rainbow Six: SMOL durch und durch ein Rainbow Six -Spiel.

Einer der Haupthaken an diesem Spiel ist, dass du nicht wirklich als Rainbow Six bekannte Agenten spielst. Stattdessen kannst du beim Laden einer Operation (die sich normalerweise über fünf separate Aufgaben erstreckt, die du abschließen musst, ohne zu sterben, bevor du zu einem Hub-Standort zurückkehrst) ein Upgrade auswählen, das etwas mehr Schaden verursachen könnte, die Fähigkeit, feindliche Schritte zu sehen, oder sogar die Hilfe eines Operators wie Sledge. Operator bringen einzigartige Fähigkeiten mit und helfen im Kampf, aber sie sind effektiv Perks, die neben den anderen temporären Perks stehen, die du während einer Mission ansammeln kannst, um die anspruchsvolleren Aufgaben leichter zu bewältigen. Es gibt Möglichkeiten, die Operatoren zu verbessern und zu verbessern (von denen es insgesamt 10 zu finden und freizuschalten gilt), sowie Möglichkeiten, die verschiedenen Klassen von spielbaren Operatoren zu verbessern, wobei dies weiter in die permanenten Roguelite-Elemente des Gameplays fällt.

Was das Gameplay betrifft, so fließt es gut, ist leicht zu verstehen, hat ein gutes Tempo und ist nicht zu schwierig, was ideal für ein Handyspiel ist. Es hat auch genug Tiefe, um es dir zu ermöglichen, Buildcrafting-Systeme zu erkunden und deinen Operator zu verbessern, zusammen mit einer breiten Palette von Feinden, mit denen du dich niederschlagen kannst, und verschiedenen Missionen, die du auf einer immer anspruchsvolleren Weltkarte erfüllen kannst. Rainbow Six: SMOL packt ziemlich viel Inhalt in seinen kleinen Körper und bietet Ihnen viel zu genießen auf zugängliche Weise.

Mit dem Namen SMOL würde man erwarten, dass dieses Spiel ein eher informelles Thema hat, und das tut es auch. Es gibt eine Menge unbeschwerten Humor zu schätzen, und die Kombination aus der Farbpalette und dem Kunststil, der sich in der Praxis sehr The Wild at Heart anfühlt, mit einem Top-Down-Ansatz und 2D-Hauptcharakteren, die fast wie Aufkleber aussehen, die auf eine lebendige Zeichnung geklebt sind, all das macht dieses Spiel trotz seines düsteren bekannten Namensvetters zugänglicher und niedlicher.

Aber es ist nicht alles Quatsch. Die Touchscreen-Steuerung kann auf kleineren Geräten wie einem iPhone 14 Pro etwas pingelig sein, und das Spiel verbraucht eine so monströse Menge an Ressourcen, dass es den Akku Ihres Telefons in ein paar Stunden aufbraucht. Außerdem fördern die Roguelite-Funktionen keinen schnellen Fortschritt. Du wirst einen Punkt erreichen, an dem sich jedes Upgrade wie eine lästige Pflicht anfühlt, und das nimmt dem Gameplay den Spaß, vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Action ziemlich repetitiv ist. Es macht nicht wirklich einen großen Unterschied, dass die Welt hochgradig zerstörbar ist und die Kämpfe flüssig und schnell sind, wenn die Kernaufgaben der Mission immer wieder ziemlich gleich sind. Oh, und das HUD und die Kerngrafik sind ein Albtraum, den man im Auge behalten muss. In diesem Spiel passiert so viel, mit Explosionen und Farbexplosionen überall, dass es sehr schwierig ist, die winzigen und winzigen HUD-Elemente und die gesamte Action, die gleichzeitig stattfindet, im Auge zu behalten. Auf einem größeren Bildschirm wird dies viel weniger ein Problem sein, aber für die meisten mobilen Spieler werden Sie relativ schnell einige Probleme bemerken.

Obwohl es seine Laster hat, habe ich meine Zeit mit Rainbow Six: SMOL genossen. Für mich ist dies ein Beweis dafür, dass die Marke Rainbow Six mehr sein kann als die typischen rasanten Multiplayer- oder Squad-basierten Extraktions-Shooter, als die wir sie kennengelernt haben, und ehrlich gesagt bin ich ein wenig enttäuscht, dass Ubisoft sich nicht entschieden hat, dieses Spiel auch auf PC oder Nintendo Switch zu bringen. Mit mehr Tiefe, breiteren Funktionen und ein paar Verfeinerungen kann Rainbow Six: SMOL etwas Besonderes sein.